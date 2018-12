Dans les coulisses d'un magasin de jouets en plein rush avant Noël

À cause du mouvement des gilets jaunes, les magasins de jouets ont perdu plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires ces dernières semaines. La période est pourtant cruciale, car elle doit réaliser la moitié de son chiffre d'affaires annuel en à peine six semaines. Ils craignent aujourd'hui le fiasco commercial que la rupture de stock. Heureusement, la situation a favorisé les achats en ligne. Ces derniers ont même augmenté de 10 %. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.