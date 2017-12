Dans les coulisses d'une station de ski à Val Thorens

La course contre la montre a débuté il y a plusieurs mois dans les stations pour préparer les pistes. Les stations de ski ne cessent d'innover chaque saison pour fidéliser les pratiquants et améliorer leur confort. L'enjeu des plus grandes stations de sports d'hiver est devenu la production de l'or blanc ou neige de culture. Reportage à Val Thorens, en Savoie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.