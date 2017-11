Elle s'étend sur 211 km de Paris à Lille et a été inaugurée il y a un demi-siècle. L’autoroute A1 est la plus fréquentée d'Europe. Ce nombre ininterrompu de véhicules nécessite une attention constante et une vigilance de tous les instants. Près de 180 000 véhicules l'empruntent chaque jour, dont 63 000 poids lourds.