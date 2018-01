Dans les coulisses de l'entraînement des patineurs Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron

Dans un mois jour pour jour, 115 athlètes français tenteront de décrocher une médaille aux Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang. Parmi les favoris figurent les danseurs sur glace Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. Nous avons suivi leur entrainement au Canada, sous le regard attentif de Christopher Dean, champion olympique en 1984. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.