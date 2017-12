Dans les coulisses des jardins du château de Villandry

Le château de Villandry (Indre-et-Loire) accueille plus de trois cent mille visiteurs chaque année. Ils viennent y admirer les meubles, les tapisseries d'époque, mais surtout les sublimes jardins du domaine, classés au patrimoine mondial de l'Unesco. Une équipe de jardiniers y travaillent toute l'année pour offrir aux visiteurs un spectacle permanent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.