Coulisses : l'usine secrète de la police

Les blindés, comme les armes, casques, jambières, tous les équipements des forces de l'ordre sont conçus à l'Atelier central automobile de Limoges. C'est une usine unique en France, avec un savoir-faire tenu secret. Deux cents ouvriers vissent, peinent et découpent, avec les technologies les plus poussées, comme les vitres blindées, ultra-résistantes. Ils font des centaines d'heures de travail, pour passer d'une simple camionnette à un véhicule de la BRI, utilisé pour transporter des armes lourdes. C'est un travail d'orfèvre et du sur-mesure, et c'est la même exigence à l'armurerie. Dix mille armes sortent de l'atelier chaque année. Avant d'être renvoyées aux fonctionnaires, chaque semaine, 200 armes sont testées, pas le droit à l'erreur. Ces dernières années, de nouvelles armes sont arrivées à l'atelier. Il faut une vigilance quotidienne pour faire face à de grands événements. Leur prochain défi est la sécurité pendant les Jeux olympiques. Il est impossible de connaître le coût total. Seule information, le budget pour les équipements police et gendarmerie a augmenté de 50 millions d'euros en 2022. TF1 | Reportage M. Bajac, F. Petit, P. Limpens