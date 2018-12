Dans les coulisses du Mini World Lyon

Mini World Lyon est le plus grand parc miniature de notre pays. On y retrouve des montagnes, des villes avec trains et des voitures. Il compte aussi 65 000 personnages, dont certaines célébrités comme les Beatles. Depuis son ouverture en 2016, le parc a séduit plus de 1,5 million de visiteurs. Comment cet univers aux détails précis a-t-il pu prendre vie ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.