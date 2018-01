Dans les coulisses du palace de la promenade des Anglais

C'est l'un des palaces les plus emblématiques de la Côte d'Azur. Depuis un siècle à Nice, le Negresco accueille des célébrités du monde entier. Walt Disney, Bill Gates, Jean Cocteau adoraient son décor. Plus qu'un luxueux hôtel, c'est aussi une galerie d'art qui abrite plus de 6 000 oeuvres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.