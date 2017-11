Coulisses : quels sont les secrets du Seaquarium du Grau-du-Roi ?

Inauguré il y a presque trente ans, le Seaquarium du Grau-du-Roi abrite plus de deux cents espèces marines rares, venues du monde entier. Notre équipe s'est donc rendue sur place afin de nous révéler les secrets de ce site, qui figure parmi les plus beaux aquariums de France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.