Coulisses : la vie secrète de La Défense

Le quartier de La Défense abrite le plus grand centre commercial d'Europe et l'une des gares les plus fréquentées au monde. Et dans les bureaux, un mélange hétéroclite d'entreprises. Elles sont au nombre de 500 en tout. Vivre au milieu des tours peut paraître surprenant, mais 40 000 personnes y vivent toute l'année. Ce sont elles qui prennent possession des lieux le soir venu, quand les employés quittent le quartier.