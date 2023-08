Coup de force au Niger : la crainte d'une déstabilisation au Sahel

Le chaos règne à Niamey. Des véhicules des personnalités proches du pouvoir ont été incendiés et les bureaux du parti présidentiel saccagés. Des violences inattendues dans un pays, où sont statués 1 500 soldats français. Dans la foule, de nombreux messages hostiles apparaissent. Leur cible principale est le président nigérian, Mohamed Bazoul. Il est séquestré dans sa résidence par la garde présidentielle. Au milieu de la nuit, des hommes, pourtant chargés de sa sécurité, affirment le renverser. Après les violences, le calme semble précaire dans la capitale. Le Niger, allié de la France, est le troisième pays du Sahel à connaître un coup d'État en trois ans, après le Mali et le Burkina Faso. Le dispositif militaire français sur place avait d'ailleurs été redéployé au Niger, pour lutter contre le terrorisme. Paris condamne fermement ce coup de force et réclame la libération du président nigérien. Hier 26 juillet, les putschistes n'ont pas hésité à tirer en direction de la foule. Selon notre équipe sur place, le coup d'état reçoit de nombreux soutiens. Dans la foule, des drapeaux russes font également leur apparition aujourd'hui. TF1 | Reportage B. Christal, A. F. Lespiaut, F. Baudoux