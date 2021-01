Coup de froid : les dix premiers jours de janvier 2021 sont les plus froids enregistrés depuis onze ans

Au lever du jour, il donnait des allures de carte postale à certains paysages de plaines, mais le froid glacial n'était pas une partie de plaisir pour ceux qui devaient aller travailler. C'était notamment le cas à Salies-du-Salat. Avec une température de -6°C, les flocons tombés la veille se sont transformés en glace. Résultat, le transport scolaire a été suspendu et ce lundi a été une grosse journée pour les déneigeurs. Les températures moyennes de ce début d'année sont les plus froides enregistrées dans l'Hexagone depuis onze ans. Dans le Cantal par exemple, à proximité de Saint-Flour, le mercure est descendu jusqu'à -14°C. Pour mettre le nez dehors, il fallait s'équiper. Ailleurs, comme à Dijon, la neige n'est pas encore tombée, mais on l'attend de pied ferme. En effet, 2 500 tonnes de sel sont prévues pour l'ensemble du réseau routier départemental. De plus, le dispositif pour cette nuit est conséquent, avec 200 agents, 150 camions. Après le Sud, c'est l'Est du territoire qui devrait être recouvert d'un manteau blanc mardi.