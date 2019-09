Coup de rabot du gouvernement sur l'aide aux personnes âgées pour l'emploi à domicile : le vrai du faux

Neuf millions et demi de nos concitoyens de plus de 70 ans bénéficient d'une exonération des charges patronales pour leurs employés à domicile. Le gouvernement s'apprête à raboter cette niche sociale. Allons-nous vers une suppression totale de cet avantage ? Certains seniors paieront-ils plus cher leur aide à domicile ? Cette mesure permettra-t-elle à l'État de faire des économies ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.