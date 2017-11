Coupe Davis : les Bleus se préparent à affronter la Belgique en finale

L'équipe de France va affronter la Belgique en finale de la Coupe Davis, à partir de ce vendredi 24 novembre, à Lille. Trois ans après sa défaite face aux Suisses, elle va tenter de remporter le dixième Saladier d'Argent de son histoire. Rappelons que l'équipe de France n'a plus remporté la Coupe Davis depuis 2001. Comment se prépare-t-on pour un tel événement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.