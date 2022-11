Coupe du monde 2022 : la liste des 25 de Didier Deschamps

Ci-après la liste officielle des Bleus : Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Stade Rennais). Défenseurs : Lucas Hernandez (Bayern Munich), Théo Hernandez (Milan AC),Presnel Kimpembe (PSG), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Raphaël Varane (Manchester United). Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Mattéo Guendouzi (OM), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Jordan Veretout (OM).Attaquants : Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Olivier Giroud (Milan AC), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Christopher Nkunku (RB Leipzig). Pour qu'un joueur soit sélectionnable, il devrait être guéri de ses blessures et apte à jouer dès le premier match. Didier Deschamps affirme qu'il n'a pas fait exception pour le cas de Varane et Kimpembe. Il explique que Presnel Kimpembe sera déjà disponible dimanche pour le dernier match de championnat de son club. Malgré sa blessure, “Raphaël Varane pourra être disponible pour le premier match qui se tiendra le 22 novembre face à l'Australie”, a-t-il lancé. Olivier Giroud, remplaçant ou titulaire ? À travers les discussions entretenues dernièrement avec lui, le statut de cet attaquant est posé. "La situation a évolué. Je considère que c'est mieux pour l'équipe de France qu'il soit avec nous", a lancé le sélectionneur des Bleus. Sur les objectifs à atteindre pour cette Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps affirme avoir confiance en ses joueurs pour qu'ils donnent tout. "On va tout faire", a-t-il rassuré. Concernant la préparation des joueurs, au niveau santé, "il n'y a pas de préparation, les joueurs arriveront dans un état de forme qu'on ne pourra pas modifier”. Il ajoute qu'ils ont encore une bonne semaine pour récupérer. TF1 | D. Deschamps