Coupe du monde 2022 : victoire des Bleus, c'est bon pour le moral !

L'enthousiasme, c'est contagieux. De Doha à Bouguenais en Loire-Atlantique, en passant par Metz en Moselle, une euphorie bien venue s'est propagée chez tous les supporters des Bleus. Ça valait bien un cadeau. Didier Deschamps a offert en souvenir le fanion du match aux trois buteurs de la soirée. Et cela fait du bien au point que ce mercredi, cette boulangerie de Cergy dans le Val-d'Oise ressortait les drapeaux comme un lendemain de fête. Les vendeurs comme les clients sont soulagés. Même chez le coiffeur, on parlait de foot à l'heure du shampoing. Un sourire dans une actualité souvent morose. "Ça faisait du bien puisqu'à un moment, on sortait même de quelques années compliquées. Ça rassemble un peu le peuple, remonte le moral", affirme un client d'un salon de coiffure. De Paris à Montpellier, la France qui l'emporte, ça motive. C'est le cas notamment de Jawad. Il prévoit d'aller jusqu'au Qatar en courant puisqu'il n'a pas le moyen de payer l'avion. Et il s'y prépare. C'est sa façon à lui d'encourager les Bleus. En attendant, les hommes de Didier Deschamps ont déjà repris le chemin de l'entraînement, pour, on espère, de nouvelles émotions à partager. TF1 | Reportage D. De Araujo, S. Millanvoye, A. Cazabone