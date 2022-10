Coupe du monde au Qatar : des supporters invités tous frais payés

Des tribunes remplies des fans du monde entier, c'est l'image que le Qatar rêve de nous montrer dans un mois. Et pour y parvenir, le petit émirat sort le carnet de chèques et invite des supporters dans tous les pays. C'est le cas notamment de Joseph Delage qui suit les Bleus depuis huit ans. Il y a un mois, il est contacté sur les réseaux sociaux par un influenceur français proche du Qatar. Ce membre de l'Association de supporters des Équipes de France de football a longtemps hésité avant de décliner l'offre. D'après nos informations, le Qatar aurait invité environ 1 000 supporters issus des 30 équipes qualifiées. À chaque fois, tout est pris en charge comme les billets d'avion aller-retour, l'hébergement et les billets de match. Mais à quel prix ? "C'est un petit cadeau entre 5 000 et 6 000 euros. C'est tentant", a précisé Jonathan Ghislain, membre du groupe de supporters de l'Équipe nationale de football (Belgique). Une vingtaine de supporters belges se sont laissé convaincre, tandis qu'ils ne sont qu'une dizaine dans l'Hexagone. Contacté ce jeudi soir, le comité d'organisation assure que les sélectionnés ont été choisis pour leur rôle positif dans leurs communautés. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, É. Payro, D. Pires