Coupe du monde au Qatar : les écrans géants sur la touche

Dans toute la France, des milliers de personnes sont rassemblées devant un écran géant, unies par une même ferveur. Mais cette année, le Champs de Mars ou le Parvis de l’Hôtel de ville vont rester silencieux durant les matches des Bleus. Paris, comme une dizaine d’autres villes, a décidé de ne pas installer d’écran géant. À Lille, il s’agit notamment d’envoyer un signal fort au Qatar, comme l’explique Martine Aubry, dans un tweet. À Reims, il s’agit de limiter les coûts et la consommation énergétique. Cette Coupe du monde se déroulera du 20 novembre au 18 décembre 2022. Il aurait donc fallu chauffer des salles. La décision est plutôt bien comprise par les Rémois. Du côté du principal groupe de supporters français, on se pose aussi des questions : y aller ou pas ? En Russie, ils étaient six cents à chaque match. Au Qatar, ils ne seront qu’une centaine. Ces dernières semaines, les appels au boycott lancés par des personnalités, comme Eric Cantona ou Vincent Lindon, se sont multipliés. TF1 | Reportage J.P. Féret, O. Santicchi, M. Merle