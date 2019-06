Coupe du monde au Qatar : Michel Platini en garde à vue

La garde à vue de Michel Platini a débuté ce mardi 18 juin 2019 à Nanterre. L'ancien meneur de jeu des Bleus et ex-patron de l'UEFA est visé par une enquête du parquet national financier (PNF) pour corruption dans le cadre de l'attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Depuis le début du scandale en 2015, plusieurs membres de la FIFA ont été déjà arrêtés ou démis de leurs fonctions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.