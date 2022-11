Coupe du monde : comment le Qatar va accueillir les supporters

Vu du ciel, la fête s'apprête à commencer. Des stades flambant neuf qu'on aperçoit parfois depuis l'avion. Et à bord, le message a été clair. À Doha, la Coupe du monde se déguste dès l'atterrissage. Dans l'aéroport, personne n'y échappera non plus. Le Qatar a vu les choses en très grand. Alors à peine arrivé, c'est de l'enthousiasme qu'on a cherché. En nous en avons trouvé grâce à ce groupe de travailleur indien qui nous a abordé pour danser devant la caméra. Pour tout vous dire, ce premier contact sur place nous a laissé bouche bée. Alors on a continué notre chemin, direction le métro sous un soleil de plomb. Casquette obligatoire. Des stations assez éloignées les unes des autres. Le trajet ne nous est pas revenu trop cher. Le métro de Doha, c'est l'une des polémiques de cette Coupe du monde. Le chantier d'une de ses lignes, les conditions de travail de certains ouvriers employés par une filiale de Vinci, intéresse la justice française. Mais la plupart des spectateurs seront obligés de l'emprunter. La rame nous dépose à seulement à 10 minutes du stade Ras Abu Aboud, pratique. En ce moment, à Doha, il fait encore 35 °C dehors à l'heure des premiers matchs. Où peut-on se loger ? Aucun des hôteliers que nous avons rencontrés n'a voulu nous dire face caméra que les prix des chambres encore disponibles allaient flamber durant le mondial. C'est fois 5, 2 400 euros la nuit pour une chambre de base dans un hôtel 5 étoiles qui est la norme à Doha. TF1 | Reportage S. Millanvoye, N. Clerc