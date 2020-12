Coupe du monde de rugby 2023 : la France affrontera les All Blacks dès les poules

Faut-il avoir peur ou se réjouir ? Ce lundi matin, le tirage au sort de la Coupe du monde du rugby a désigné les All Blacks comme adversaires de la France au premier tour. Les joueurs du XV de France en salivent déjà. "Prendre la Nouvelle-Zélande dans la poule pour jouer une Coupe du monde en France, ça va être un événement assez particulier pour tout le monde, un très bon moment pour les supporters", réagit Romain Ntamack. Dans son groupe, la France sera aussi opposé à l'Italie ainsi qu'à deux qualifiés des continents américain et africain. 2023, ça sera le retour de la fête du rugby dans notre pays. 20 équipes, 48 matchs, la compétition se jouera dans neuf villes. Pour l'équipe de France, jouer à la maison est un cadeau en partie empoisonné. "Elle est favorisée par rapport à d'autres équipes parce qu'elle connaît les stades et les lieux. Mais il va aussi y avoir la pression populaire, la pression des médias pour que cette équipe de France gagne", estime Claude Atcher, directeur général de France 2023. Ce n'est encore jamais arrivé, mais avec ces joueurs, le rêve est permis.