Coupe du monde de rugby : fanfare, commerçants... la ferveur monte à Lille

Ambiance rugby sur la Grand'Place,de Lille mercredi après-midi. C'est l'occasion pour certains de faire quelques passes. La folie du ballon ovale est partout dans La Capitale des Flandres. Le Mondial inspire les commerçants, et notamment une chocolaterie pour notre plus grand bonheur. "Nous avons fait justement aujourd'hui des ballons de rugby ainsi que des bières en chocolat", confie Juliette Bailly, responsable des boutiques "Quentin Bailly, artiste chocolatier " dans le Nord. Il faudra beaucoup de chocolats pour satisfaire les 50 000 supporters attendus au Stade Pierre Mauroy jeudi soir. Certains sont déjà arrivés. De nouveaux touristes qui font le bonheur des restaurants et des hôtels. Ils sont presque tous complets. Au total, Lille accueillera cinq matchs pendant le Mondial. Lille est une nouvelle terre de l'Ovalie. Dans les clubs de la région, les inscriptions sont en hausse. En signe d'encouragement aux Bleus, les jeunes joueurs de l'Olympique Marcquois Rugby ont chanté "La Marseillaise". TF1 | Reportage M. Guénégan, S. Iorgulescu