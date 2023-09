Coupe du monde de rugby : la bonne opération des villes

La baie ne sera plus la grande star de la Baule, la station balnéaire accueille l’Argentine pendant tout le mois de septembre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la ville voit les choses en grand. Le fruit du hasard, le pays et la ville partagent les mêmes couleurs de drapeau. La ville a investi 100 000 euros. La dépense incontournable, c’est l'aménagement d'une salle de préparation physique, juste à côté du stade d’entraînement. La piscine municipale est aussi mise à disposition. Pour chaque euro investi dans cette coupe du monde, la ville espère en récupérer trois. Elle n’est pas la seule à avoir ces attentes, les entreprises aussi. Le célèbre fabricant du fondant baulois emploie une à trois personnes en plus en septembre. Au total, 400 kilos de gâteaux supplémentaires seront fabriqués pour l’occasion. Au nord de la France, on ne mise pas sur la pâtisserie, mais sur la bière. L’équipe d’Angleterre et tous ses supporters prennent leur quartier au Touquet. Un pub s’attend déjà à une grosse affluence. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche, M. Debut