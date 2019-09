Coupe du monde de rugby : le Japon en mode ovale

Dans cet univers où la publicité occupe le moindre espace, le rugby s'est fait une petite place ces derniers temps au Japon. Sur les écrans, mais aussi à la télévision avec une série spécialement créée pour l'occasion. Elle est suivie en moyenne par 14 millions de Japonais. Le baseball est de loin le sport le plus populaire dans ce pays, mais le rugby ne s'en sort pas si mal, avec un peu plus de 100 000 licenciés répartis dans les universités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.