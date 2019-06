Coupe du monde féminine 2019 : tous derrière les Bleues au match France-Norvège

En marquant quatre buts devant dix millions de téléspectateurs, les Bleues ont fait une entrée tonitruante dans la compétition. Dans la soirée de ce mercredi 12 juin 2019, nos joueuses disputent leur deuxième match contre la Norvège. La rencontre a lieu à Nice. Les supporters de tous âges sont très très motivés et exaltés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.