Coupe du monde féminine de football 2019 : l'Italie en quart de finale

Sept équipes sont désormais qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du monde féminine de football. Après les États-Unis et la Suède, c'est l'Italie qui a décroché son ticket. Elle a battu la Chine sur un score de 2-0, ce mardi 25 juin 2019.