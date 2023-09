Coupe du monde : les Français derrière les Bleus

Marseille est effectivement l'endroit parfait pour chanter une Marseillaise. La ville du foot est devenue, pour un soir, capitale française du rugby. Parmi les supporters, certains se sont déplacés depuis Mont-de-Marsan. Avant d'être plongés dans le grand bain, c'est au bord du petit bassin que les Bleus ont flâné ce jeudi 21 septembre. Ils font leur dernière danse sur la terrasse de leur hôtel d'Aix-en-Provence. Le XV de France répète ses combinaisons en touche pour ne pas prendre l'eau ce soir, contrairement au ballon. "C'est pour être bien sûr que tout le monde les a bien en tête", nous explique Charles Ollivon, 3e ligne du XV de France. Apparemment, les Bleus ont l'intention de se mouiller. Ce sont, d'ailleurs, les titulaires habituels qui vont jouer contre la Namibie. Pendant que le bus les conduit au stade Vélodrome, à Bordeaux, on s'échauffe aussi. On ne sent pas une inquiétude démesurée quant au résultat du match. Question confiance, les supporters sont prêts. C'est au XV de France maintenant de nous faire rêver. TF1 | Reportage S. Millanvoye, M. Dupont, D. Piereschi