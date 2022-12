Coupe du Monde : les Français fous de pronos

À la question : qui va gagner la Coupe du monde ? La plupart d'entre vous ont répondu :"bah la France bien sûr". C'est donc vrai, nous sommes 67 millions de pronostiqueurs à peu près. Des analystes chevronnés et des oracles dénués de chauvinisme pour la plupart. Ce talent soudain pour le pronostic, on le ressent aussi ici, au siège de Mon Petit Prono. Un site web et une application sans argent en jeu, qui compte à ce matin du 1er décembre, un million 700 000 inscrits. Un engouement parfois surréaliste, l'équipe reçoit entre 500 et 1 500 messages par jour des personnes qui se plaignent ou qui sont ravis. C'est intergénérationnel, les joueurs peuvent être des enfants ou des personnes âgées. La petite spécificité est que la Coupe du monde se déroule hors période de vacances scolaires et parfois en pleine journée. Alors où est ce qu'on fait ces pronostics ? Et bien souvent au travail, comme chez Prismic, où une vingtaine de salariés jouent ensemble. L'occasion pour eux de remettre en jeu le prix du meilleur débutant. Amaury Cahuet est deuxième du classement, alors qu'il ne suit pas vraiment le football et qu'il mise totalement au hasard. TF1 | Reportage S. Millanvoye, V. Abellaneda, L. Adda