Coupe du monde : les policiers au-dessous de la mêlée

Les policiers d'élite sont postés sur le toit du stade. Certains sont prêts à intervenir en descendant en rappel, d'autres sont des tireurs d'élite de haute précision. Un binôme passe la foule de 50 000 personnes au crible durant la totalité du match. Le dispositif de sécurité de la Coupe du monde est hors norme jusqu'au plus près des joueurs. Le RAID assure une protection rapprochée et travaille avec le XV de France depuis deux ans, pour que chacun de leur déplacement s'effectue sereinement. Et alors que les supporters se rassemblent aux abords du stade, tout un maillage de policiers se positionne à cheval, très visible et dissuasif, en sous-sol, en civil, à pied aussi. Grâce à des drones et à des caméras de surveillance, toutes les informations remontent dans le PC de sécurité. Quelques arrestations ont eu lieu, mais aucun incident majeur n'est à déplorer. La Coupe Webb Ellis et toute la sécurité organisée autour du mondial de rugby se déplaceront ainsi jusqu'au jour de la finale, le 28 octobre 2023. TF1 | Reportage M. Fiat, Z. Ajili, C. Yzerman