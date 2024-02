Coupe-file : payer pour gagner du temps

Pour le début des vacances à la montagne, Kim ne serait pas tenté d'éviter la queue aux remontées mécaniques. À Serre Chevalier (Hautes-Alpes), au forfait qui coûte déjà 60 euros la journée, il faudra ajouter neuf euros de plus pour passer devant tout le monde. Il est bien vrai que le secteur économique n'échappe pas à l'accélération de nos modes de fonctionnement. Pour les musées, les monuments ou encore les aéroports, les services coupe-file se généralisent, car l'impatience peut rapporter gros. Les parcs d'attractions l'ont bien compris. Depuis plusieurs années, à Disneyland Paris, en plus du prix du billet, les visiteurs ont le choix. Le passe coupe-file basique coûte entre cinq et dix-huit euros par personne pour une attraction, ou alors le passe coupe-file premium qui permet de passer devant tout le monde pour seize attractions à 160 euros la journée. Mais le recours à ce système ne fait pas l'unanimité. Pour savoir si le passe coupe-file est vraiment avantageux, nous avons testé dans l'une des attractions les plus fréquentées du parc. Si Disneyland s'y est mis, c'est que les États-Unis ont adopté le système coupe-file depuis très longtemps. Actuellement, certains services y sont même poussés à l'extrême. TF1 | Reportage N. Robertson, C. Blanquart, S. Prez