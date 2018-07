Coupe du monde 2018 : 67 millions de supporters derrière les Bleus

Alors que notre équipe s'apprête à disputer sa place en finale de ce Mondial 2018, le coeur du public semble déjà conquis. Malgré la distance, les fans montrent leur engouement pour les Bleus. Maillot tricolore, face painting, drapeau,...tous soutiennent les hommes de Didier Deschamps à leur manière. Alors, qu'aiment-ils précisément chez les Bleus ? Leur esprit collectif et leur solidarité ont notamment été soulignés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.