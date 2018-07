Coupe du monde 2018 : les Bleus en route pour la finale

Les Bleus ont d’abord savouré leur victoire face aux Belges sur la pelouse de Saint-Pétersbourg, avant de prendre la direction des vestiaires où le président Emmanuel Macron les attendait. Puis, est venu le moment tant attendu, les retrouvailles avec leur famille pour un dîner, qui s'est prolongé assez tard dans la nuit. Une agréable parenthèse dans la vie plutôt studieuse des 23 joueurs. Ils sont ensuite rentrés à Istra dans une ambiance calme et détendue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.