Coupe du monde 2018 : quel est le programme des Bleus ?

Dans 190 jours exactement, les grands joueurs du monde entier se retrouveront en Russie pour la Coupe du monde de football : Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo, Neymar, ou encore Lionel Messi... Les Bleus connaîtront ce vendredi 1er décembre leurs adversaires pour le premier tour. Le tirage au sort sera diffusé en direct à 16 heures sur TMC. Retrouvez le programme de l'évènement sportif le plus suivi de la planète en images.