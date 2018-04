Coupe du monde 2018 : la Russie se prépare à lutter contre les hooligans

Alors que la Coupe du monde de football s'approche à grands pas, la Russie est en pleine préparation, surtout les forces de l'ordre. Rappelons-nous que pendant l'Euro 2016 qui s'est déroulé à Marseille, des affrontements entre supporteurs ont eu lieu sur le vieux port, en marge d'un match entre la Russie et l'Angleterre. A l'origine de cette violence, un groupe très organisé de hooligans russes. Pour éviter tout débordement, les autorités russes ont donc mis en place un plan de lutte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.