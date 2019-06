Coupe du monde féminine : tous supporters !

Cet après-midi du jeudi 6 juin, des supportrices venues du monde entier étaient à l'échauffement au Trocadéro à Paris. Le football féminin s'affiche en grand sur les Champs-Élysées, pour la plus grande joie des supporters. Pour les commerçants et les fans, c'est la dernière ligne droite avant le début de la Coupe du monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.