Couper votre bois en forêt : le bon plan pour se chauffer moins cher

A perte de vue, la forêt vosgienne, sur plus de mille hectares. En cette période, on entend souvent le bruit des tronçonneuses. Contrairement aux apparences, ils ne sont pas des bûcherons, mais des particuliers venus tout simplement pour couper leur bois de chauffage, sur une parcelle communale. L'affouage remonte aux moyen-âge. À cette époque, les habitants avaient un droit ponctuel pour collecter gratuitement leur bois de chauffage. Aujourd'hui, les lots sont attribués par tirage au sort. À chaque particulier de venir couper lui-même, son bois par la suite. Cette année 2002, le nombre de particuliers a plus que doublé. Une quarantaine d'habitants se sont inscrits au tirage au sort. C'est la conséquence de l'envolée des prix de l'énergie. Toutefois, les lots ne sont pas gratuits. Ce type de ramassage se pratique en zone rurale, dans toute la France. À chaque commune de définir son prix et ses règles. Ici, la coupe est limitée à l'hiver, au printemps, la pratique n'est plus autorisée. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre