Coupes de cheveux : faut-il une loi contre la discrimination capillaire ?

Il y a encore quelques années, Marine passait une heure chaque matin à défriser ses cheveux. Elle ne supportait plus les moqueries permanentes, à propos de ses boucles. Une chevelure qui sort de l'ordinaire, est ce que c'est toujours synonyme de discrimination ? C'est l'expérience douloureuse qu'a fait Abou Traoré, un ancien steward. En onze ans de carrière chez Air France, il n'a jamais pu porter ses cheveux au naturel. Pour pouvoir exercer son métier, il était soumis aux codes vestimentaires du règlement intérieur. La seule coiffure jugée conforme, une perruque aux cheveux raides. En 2012, il saisit les prud'hommes. Dix ans plus tard, la Cour de cassation lui donne raison et retient une discrimination de genre. En France, contrairement aux États-Unis, la discrimination capillaire n'est pas encore reconnue. Olivier Serva, député (groupe Liot) de la Guadeloupe, a déposé une proposition de loi pour interdire cette inégalité qui sera débattue ce mercredi 20 mars, en commission. A-t-on vraiment besoin d'une nouvelle loi pour mettre fin à cette discrimination ? TF1 | Reportage O. Lévesque, P. Lormant, A. Ifergane