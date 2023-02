Couple d'octogénaires retrouvé : encore des zones d'ombre

Il est 20h40 hier soir, quand une voiture est extirpée des eaux. Nous sommes à quelques encablures de Valenciennes, le véhicule est celui du couple d'octogénaires, disparus un mois plus tôt. La voiture de Richard et Marie-France Di Gennaro a été retrouvée au niveau du port fluvial de l'Escaut. Quelques jours plus tôt, un batelier avait signalé avoir tapé quelque chose de lourd dans l'eau, avec sa péniche. Chez elle, Marie-Hélène Legrand, l'une des filles du couple, a suivi avec tristesse ce dénouement. Voilà un mois et huit jours qu'elle recherchait ses parents. Pourquoi le couple a-t-il quitté la route habituelle ? Probablement à cause des travaux, mais alors comment se sont t-ils retrouvés dans cette zone portuaire à huit kilomètres de la rocade qu'ils venaient de quitter, et omment la voiture est t-elle tombée dans l'eau sans témoin et sans même laisser de trace ? À Roubaix dans le lotissement où vivaient Richard et Marie-France, Daniel, leur voisin, le premier à avoir signalé leur disparition est abasourdi TF1 | Reportage Z. Ajili, B. Agirbas, S. Hambert