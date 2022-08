Couple tué près de Tarbes : un mois après, le mystère demeure

C'est sur les chemines escarpés des Pyrénées espagnoles que les enquêteurs ont perdu la trace de Cédric Tauleygne, âgé de 35 ans. Il est suspecté d'avoir assassiné son ex-femme et son nouveau compagnon à Pouyastruc. Selon les informations, il a utilisé son téléphone une dernière fois le 6 juillet 2022 vers deux heures du matin dans une zone entre Jaca et Huesca en Espagne, deux jours après le double assassinat. Quelques heures plutôt, la moto avec laquelle il s'est enfui a été retrouvée accidentée au même endroit, à 200 km de Pouyastruc. Un mois après l'assassinat d'Aurélie Pardon et Gabriel Fourmigué, les habitants que nous avons rencontrés attendent toujours des réponses. Cédric Tauleygne est-il en fuite ou s'est-il donné la mort ? Un mois après les faits, le mystère reste entier. Aucun élément laissant penser qu'il aurait pu préparer une longue cavale n'a été découvert par les enquêteurs. Ses proches, sa famille et de nombreux habitants ont été interrogés. Au total, une centaine d'auditions a été réalisée sans résultat, pour le moment. Pour tenter de relancer l'enquête, la gendarmerie a publié un nouvel appel à témoins. Lors de son dernier contact avec les enquêteurs, le lendemain du double assassinat, Cédric Tauleygne avait fait part de l'intention de mettre fin à ses jours. TF1 | Reportage R. Bey, M. Bajac