Coupons, achats en gros : les nouvelles courses des Français

Une fois par mois, Élodie Chabert fait le plein de courses pour toute sa famille. Elle part souvent le matin pour choper les bonnes affaires. Elle fait un aller-retour de 30 km pour rejoindre un magasin de déstockage alimentaire en Isère où les tarifs sont en moyenne 30 à 40 % moins chers qu'en grande surface. Elle achète des viandes en gros. C'est une réserve de plusieurs semaines. Élodie gagne 1 400 euros par mois. Pour faire des économies, elle est devenue la championne du stock. Chez elle, une pièce y est exclusivement consacrée comme le montrent les images dans la vidéo en tête de cet article. Les achats en grande quantité leur ont permis d'obtenir des prix cassés. Elle ne va pas tout consommer ces produits. Certains vont lui servir à faire du troc. Grâce à une application d'entraide entre voisins, Élodie a trouvé quelqu'un prête à échanger quelques vêtements d'occasion. Quant à cette autre famille, elle a comme stratégie la chasse aux promotions et aux offres spéciales. Et avant de choisir un produit, systématiquement, Delali Karamoko, aide-soignante, regarde si elle avait des coupons réductions qu'elle peut cumuler. Pour certains articles, en plus de ces coupons papiers, elle utilise des réductions trouvées sur des applications. Grâce aux coupons et des points de fidélités, la famille économise en moyenne 200 euros, soit 15% de son salaire d'aide-soignante. C'est un coup de pouce indispensable pour cette mère de quatre enfants dont le mari est au chômage. TF1 | Reportage F. Chadeau, N. Clerc, J. Duong