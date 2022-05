Coupons, réductions : comment payer moins cher vos courses ?

À peine sortie d'un supermarché de Montauroux, cette mère de famille fait les comptes au centime près. Pour faire baisser le prix de son panier, Émeline Pelletier chasse les promotions avant de venir en magasin. Scruter les offres, feuilleter les prospectus pour dénicher les coupons de réduction, rien n'est laissé au hasard. Elle y passe une heure par jour. Grâce à tous ces bons plans, elle économise jusqu'à 500 euros par mois, mais au prix de quelques concessions. Elle doit changer ses habitudes, ses produits et ne plus se fixer sur des marques. Étudier chaque promotion, trouver les derniers bons de réduction en ligne, Laurent et Sophie Enselme en ont fait leur métier. Ce couple d'Eygurande-et-Gardedeuil a même créé un site internet baptisé anti-crise.fr. Leur conseil, cumulez les promotions en magasin et les bons de réduction que l'on peut trouver en ligne. Et pour recenser tous les coupons disponibles partout en France, ils mettent à contribution les utilisateurs du site. Le système permet d'obtenir des ristournes conséquentes. Selon eux, ces astuces permettent de faire baisser de 65% votre budget de course. T F1 | Reportage L. Deschateaux, A. Cazabonne, C. Guerard.