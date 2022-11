Coups de vent : alerte sur les côtes bretonnes

Les vagues s’écrasent les unes après les autres sur la digue du port de Quiberon Un spectacle qui a attiré de nombreux curieux un peu téméraires. Malgré la houle, les liaisons maritimes étaient maintenues ce jeudi après-midi entre Belle-Île et Quiberon. Une traversée sur une mer agitée qui a surpris certains passagers encore secoués. "Le bateau, il va dans tous les sens,. Un coup à gauche, un coup à droite. Il ne faut pas avoir mal au cœur, c'est tout" Le Morbihan et le Finistère étaient en alerte orange pour vagues-submersion. À Lesconil, les habitués ont pris leur précaution et ont préféré rester à distance. À quelques kilomètres de là, une trombe marine, l’équivalent d’une tornade, a même été immortalisée par un habitant. Chacun est appelé la vigilance. Avec la marée basse, les vagues devraient s’atténuer dans la soirée. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Monnier, C. Ebrel, X. Baumel