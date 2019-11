Coupure de courant à Paris et dans ses environs : que s'est-il passé ?

Mercredi, il était presque 22 heures quand l'Ouest de la région parisienne n'avait plus de courant. À Cergy-Pontoise, dans l'un des onze postes électriques à haute tension qui répartissent l'électricité sur toute la région Île-de-France, une pièce a cassé. Cela a créé un court-circuit qui a privé d'électricité 200 000 foyers dans le Val-d'Oise, les Hauts-de-Seine et à Paris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 novembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.