Coupures de courant : le bras de fer entre le gouvernement et la CGT

Deux agents d'Enedis ont passé six heures en garde à vue en Dordogne pour mise en danger de la vie d'autrui. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à une coupure d'électricité sauvage, le 10 janvier dernier, pour protester contre la réforme des retraites. En déplacement dans les Hauts-de-France, le patron de la CGT, Philippe Martinez, n'a pas condamné cet acte, mais a rejeté la faute sur le gouvernement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.