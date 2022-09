Coupures de courant : un système d'alerte pour les éviter cet hiver

Un hiver sous tension s'annonce. En cas d'alerte d'un risque de coupure sur le réseau électrique, vous pourrez être prévenu grâce au système "Ecowatt". Il suffit de vous inscrire sur la base de volontariat pour être alerté, par message ou par mail. Les messages pourraient également être relayés lors des bulletins météo. Cette météo de l'électricité vous incitera alors à réduire votre consommation entre huit et treize heures et de 18h à 20h. En cas d'alerte rouge, les Français seront invités à baisser, en priorité le chauffage, pour le régler de préférence à 19 degrés. Le soir, il sera conseillé d'utiliser sa machine à laver après 20 heures. Il est en revanche déconseillé d'utiliser votre four, privilégier les plaques de cuisson. Mais le site ne compte aujourd'hui que 70 000 inscrits. Ce système, testé depuis une dizaine d'années en Bretagne, suffira-t-il ? Le gestionnaire du réseau se veut rassurant en affirmant qu'il n'y aura pas de risque de black-out cet hiver. La France ne devrait donc pas être plongée dans le noir. TF1 | Reportage J. Roux, J. Coulais, A. Habout