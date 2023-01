Coupures d'électricité : la menace s'éloigne

Cela faisait longtemps que Johanna n'avait plus lancé une machine en pleine journée. Depuis plusieurs mois, elle a adopté tous les gestes pour réduire sa consommation d'énergie. Désormais, elle va se permettre un peu plus de souplesse. "Je serai très consciencieuse et je continuerai parce que c'est tout aussi bon pour la facture que pour la planète. Mais c'est vrai que je vais être, peut-être, un petit peu moins stressée, avoir moins peur d'avoir une coupure d'électricité", affirme-t-elle. Si la menace s'éloigne, c'est que l'hiver est exceptionnellement doux. La consommation d'électricité continue donc de diminuer, -8,5 % la semaine dernière. Soulagement, c'est le premier mot qui vous vient le plus souvent à l'esprit. Il y a ceux qui vont vite reprendre les bonnes vieilles habitudes. Mais pour la plupart, pas question de s'arrêter en si bon chemin. Pour un couple d'agriculteurs, la bonne nouvelle a pourtant un goût amer. Lorsque nous les avions rencontrés il y a un mois, il venait d'investir dans un groupe électrogène. Car sans électricité, leur exploitation de 60 vaches laitières ne peut pas fonctionner. À l'heure actuelle, cette dépense de 10 500 euros leur semble beaucoup moins essentielle. Elle sera difficile à amortir. La menace de coupure s'éloigne pour le moment, mais l'hiver est encore long. En cas de grand froid, cet investissement pourrait à nouveau redevenir bien judicieux. TF1 | Reportage L. Zajdela, N. Gandillot, M. Pirckher