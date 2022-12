Coupures d’électricité : les commerces alimentaires sous tension

En cas de coupure de courant, vous craignez peut-être de perdre tous les produits surgelés. Pourtant, Picard France, à Dreux (Eure-et-Loir), n’est pas inquiet. Pour autant, sans lumière ni caisse, impossible pour l’enseigne d’accueillir le moindre client. Le magasin devra fermer. À quelques kilomètres de là, Caroline Wacogne aussi doit fermer boutique. Elle tient un magasin de charcuterie traiteur. Les produits sont réfrigérés continuellement dans les vitrines. Sans électricité, la gérante devra les stocker dans sa chambre froide. Une fois le courant revenu, il faudra tout réorganiser. Ce qui l’inquiète aussi, c’est que ces coupures surviennent pendant la cuisson de ses préparations. Dans ce cas, pas le choix, ce sera poubelle. Dans la boulangerie voisine, au Columbus Café, on redoute aussi la moindre coupure de courant. Les produits phares ici, ce sont les tartes, les cookies, les brownies… des préparations cuites au four. Si Morgan Poul n’a pas la possibilité de cuisiner le matin, il restera fermé toute la journée avec un manque à gagner d’au moins 1 000 euros. TF1 | Reportage T. Leproux, C. Moutot