Coupures d'électricité : mode d'emploi

Plus d'électricité, la lumière disparaît, les questions, elles, apparaissent. Pourra-t-on téléphoner ? Non, on ne peut pas le faire pendant les heures de délestage, de 8H à 13H ou de 18H à 20H. Quand il n'y a plus de courant, cela veut dire qu'il n'y a plus d'antenne mobile. En cas d'urgence, vous pouvez composer le 112 car les centres d'appels continueront de fonctionner. Vous pouvez aussi vous rendre en mairie où des agents se chargeront de contacter les secours. Pourra-t-on aller à l'école ? Non, en cas de coupure d'électricité, elles devront fermer de 8 à 13H, le créneau de délestage en journée. Recevoir les enfants est jugé trop risqué car sans électricité, il n'y a pas de chauffage ni d'alarme incendie. Pourra-t-on prendre le train ? Non. Pendant les heures de délestage, les trains pourraient rester bloqués sur les voies. Certes, les rames sont toujours alimentées, ce qui n'est le cas des passages à niveau ni les feux de signalisation. Donc, soit on annule le train soit on le fait passer ailleurs. Et cela concernera aussi les tramways et les métros. Les barrières de péage, eux, sont alimentées de manière autonome et fonctionneront comme d'habitude. Ce qui n'est pas le cas des ascenseurs. Lors d'un délestage, seul votre courage vous permettra de monter les étages. TF1 | Reportage J. Cressens, R. Rosso, A. Tocny