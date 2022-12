Coupures d'électricité : qui sera épargné ?

Si vous habitez à proximité d'une caserne de pompiers, d'un commissariat ou d'un hôpital, vous ne serez pas automatiquement protégé d'une coupure d'électricité cet hiver. Pourquoi ? Parce que votre logement est peut-être connecté à un autre câble du réseau électrique, un labyrinthe sous-terrain que nous avons pu filmer ici, proche d'Orléans. Prenons par exemple le périmètre de la commune de Chanteau. Des champs, des maisons individuelles, mais aussi cette zone militaire. Permettra-t-elle d'éviter une éventuelle coupure d'électricité au village ? Impossible d'en être certain. La liste des zones prioritaires est confidentielle. "Il y a environ 30 000 lignes électriques en France, moyennes tensions. Et sur ces 30 000, il y a environ une dizaine de milliers de lignes qui seraient protégées suite aux instructions préfectorales", explique Thierry Sudret, directeur exploitation et systèmes chez Enedis. Comment seront déclenchées ces coupures ? Manuellement et à distance dans un central régional d'Enedis, comme celui-ci. Sur ces écrans, chaque couleur représente une ligne électrique qu'on peut éteindre en un seul clic de souris. Couper une partie du réseau, par exemple ici dans le centre de la France, pourra bénéficier à toutes les autres régions. On peut anticiper les tensions sur le réseau, trois jours à l'avance. En matière d'électricité, la prévision bien en amont est très délicate. Seule certitude, dans la pire situation, un seul foyer pourrait être coupé une fois le matin et une fois le soir, mais jamais plus de deux heures d'affilée. TF1 | Reportage P. Gallaccio, C. Moutot, L. Romanens