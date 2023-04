Couronnement de Charles III : déjà la folie royale à Londres

Le roi Charles III et la reine Camilla, paradent à Londres en pleine répétition du couronnement. L’illusion créée par ces sosies, en image, amuse les passants. Sous les fenêtres du palais de Buckingham, ils parviennent un instant à piéger les touristes. « Je pensais que c’était la reine et après, on a réalisé que c’était un sosie », exprime une touriste. Les sosies n’ont jamais été aussi sollicités. La procession organisée ce jeudi après-midi par une artiste britannique fait figure d’échauffement pour les journalistes, venus couvrir l’événement. À 200 kilomètres de là, dans cette base de l’aviation britannique, des derniers tests de vols avant le couronnement sont exécutés. Les 60 avions et hélicoptères devront être parfaitement coordonnés, pour survoler le balcon de Buckingham. Dans les airs comme sur terre, la pression monte. Ces cavaliers, en image, passent un examen pour être autorisés à tirer les fameux coups de canon. Les rues de Londres commencent à se parer de drapeaux. Dans une boutique de souvenirs, de nouveaux objets arrivent chaque jour. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Larvor